Maturità 2026: tutte le novità sull'esame. Prove, materie, struttura e valutazione
Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D'Amato, 21 anni
Home // Cronaca // Furto d’auto in pieno giorno a San Severo: il proprietario assiste impotente, il video diventa virale

FURTO AUTO SAN SEVERO Furto d’auto in pieno giorno a San Severo: il proprietario assiste impotente, il video diventa virale

Un furto d’auto in pieno giorno, avvenuto sotto gli occhi del proprietario e di numerosi passanti, ha scosso la comunità di San Severo.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

SAN SEVERO – Un furto d’auto in pieno giorno, avvenuto sotto gli occhi del proprietario e di numerosi passanti, ha scosso la comunità di San Severo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2026, intorno alle 17:45, in via Giuseppe De Cesare.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario del veicolo si trovava bloccato nel traffico quando alcuni malviventi sono riusciti a sottrargli l’auto. Nonostante il tentativo disperato di inseguirli a piedi e le urla rivolte ai presenti — «Fermatelo, fermatelo!» — i ladri sono riusciti a dileguarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

La scena si è consumata davanti a decine di testimoni. Alcuni passanti hanno ripreso l’accaduto con i propri smartphone e il video, diffuso sui social network, è diventato in poche ore virale, suscitando incredulità, rabbia e preoccupazione tra gli utenti.

Sull’episodio indagano ora le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili e recuperare il veicolo rubato. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’ennesimo episodio di criminalità riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di maggiori controlli, soprattutto nelle ore diurne e in aree ad alta frequentazione.

Lo riporta il tg7.

