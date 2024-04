Ecco l'intesa PD - Domenico La Marca: "Un progetto di rilancio di una comunità e del suo territorio"

Manfredonia. “In cammino col centrosinistra, sulla rotta di legalità, cambiamento, trasparenza e partecipazione, animati dagli ideali progressisti, democratici e popolari della nostra visione politica. È il cammino del popolo del PD e il senso dell’adesione alla coalizione ‘Insieme per Manfredonia’, che sostiene la candidatura di Domenico La Marca a sindaco della città”.

“Condividiamo con i nostri compagni di viaggio il progetto di rilancio di una comunità e del suo territorio, per riappropriaci dei valori incancellabili della dignità, del decoro e della qualità della vita, cui dare slancio con decise politiche del lavoro, sociali e culturali che creino le condizioni migliori per uno sviluppo umanamente e pienamente sostenibile”.

“Animati dalla passione militante degi iscritti e dei sostenitori del PD, metteremo in campo tutte le nostre forze per portare Domenico La Marca e “Insieme per Manfredonia” al governo della città che amiamo, e che vogliamo piu giusta, più vivibile, ancora più bella”.

Lo riportano i referenti del Partito Democratico di Manfredonia.

