I matrimoni in Puglia? Con doppio tampone e referente Covid

Bari, 29/04/2021 – (repubblica) Un green pass per partecipare ai matrimoni e far ripartire così l’intero settore del Wedding. Un settore fermo da oltre un anno e che registra il Puglia un giro d’affari di 1,5 milioni di euro. La proposta parte dalla Confcommercio Puglia e da Puglia wedding production association. Le associazioni hanno redatto la bozza di un protocollo che è stata inviata alla Regione ma anche a Franco Locatelli, presidente del Comitato tecnico scientifico.

L’ultimo decreto sulle riaperture non ha riservato nessuno spazio ai matrimoni, non prevedendo così l’ipotesi di festeggiamenti. Sono con il fiato sospeso migliaia di sposi, molti di questi hanno già dovuto rinviare due volte la data. In attesa di una decisione sale ricevimenti, fotografi, musicisti, negozi di abiti da sposa, sartorie, fiorai. Tutto in stand by. Per gli sposi è richiesto il tampone 15 giorni prima del matrimonio, da ripetere 48 ore prima della celebrazione. Un modo per garantire anche un possibili rinvio da comunicare in tempo alle sale ricevimento, senza creare ulteriori disagi in tempi già economicamente difficili. L’organizzazione dei tamponi avverrebbe attraverso un’app come quella prevista per l’ingresso negli stadi, con tampone a un prezzo calmierato. Nella bozza è inserito il ballo all’evento. (repubblica)