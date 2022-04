Covid: in Puglia 2 morti e 4.223 casi, 576 nel Foggiano

(ANSA) – BARI, 29 APR – Oggi in Puglia si registrano altri 4.223 casi di contagio da Coronavirus su 23.955 test (incidenza del 17,6%) e due decessi.

I nuovi casi sono stati individuati: 1.490 in provincia di Bari, 280 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 457 in quella di Brindisi, 576 in quella di Foggia, 756 nel Leccese, 609 in provincia di Taranto.

Sono residenti fuori regione altre 38 persone. Per altri 17 casi la provincia è in via di definizione. Delle 105.118 persone attualmente positive 558 sono ricoverate in area non critica (ieri 557) e 27 in terapia intensiva (ieri 23). (ANSA).