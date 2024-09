BARLETTA – Un ragazzo caduto in un pozzo in un terreno alle spalle del supermercato MD di via Foggia è stato tratto in salvo questa mattina dai Vigili del Fuoco.

Il giovane sarebbe finito a circa otto metri di profondità non riuscendo più a risalire in superficie. Del ragazzo si erano perse le tracce da ieri pomeriggio quindi potrebbe essere rimasto nel pozzo tutta la notte.

Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri. Il giovane è stato trasportato al Policlinico di Bari per accertare le sue condizioni.

Ancora ignote le circostanze che lo avrebbero condotto in quel luogo.

Il pozzo, all’interno di un manufatto edilizio, è stato interdetto con del nastro segnaletico.

Sono in arrivo anche i responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Lo riporta TeleSveva.