Covid: verso la riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni

FOGGIA, 30/08/2022 – (ansa) Riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno.

Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento che le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore sulla base dell’andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus. Ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane. Ieri il Consiglio Superiore di Sanità si sarebbe riunito sulla questione. (ansa)