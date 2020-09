Toscani: ‘Ignorare gli heaters, Armine bellezza rivoluzionaria’

(ansa) Si chiama Armine Harutyunyan, è nata in Armenia, ha 23 anni ed è una modella non professionista. Sul suo profilo Instagram, dove conta 130 mila follower, si vede ritratta in pose di vita quotidiana, nei suoi viaggi in diverse città italiane, a volte con pose e abiti particolari dai quali emerge la sua vena artistica. Fa l’illustratrice, ma è finita nel mirino dei social per il suo aspetto. Scelta da Gucci per la sfilata del settembre 2019 a Milano per la collezione primavera/estate 2020, è ora vittima di body shaming perché il suo viso non corrisponde ai canoni di bellezza tradizionale. Naso adunco, sopracciglia folte, volto ovale, è stata oggetto di insulti anche sulla scia di una notizia, in realtà non confermata da alcuna fonte, secondo cui sarebbe stata inserita dalla casa di moda tra le centro modelle più sexy del pianeta. Una sua foto è stata ritoccata per farla apparire inequivocabilmente nell’atto di fare il saluto romano, mentre si trattava di una posa scelta per uno scatto davanti alla statua di Giulio Cesare.

From Penso dunque Sono: “Io guardo ogni cosa come se fosse bella e se non lo è vuol dire che devo guardare meglio’ F. Arminio.