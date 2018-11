Immigrazione o invasione?

Avrei voluto scrivere questo articolo da giorni dopo l’omicidio di Desiree Mariottini ma non volevo che fosse la rabbia a dettare le parole ma la ragione. Voglio fare una premessa, non sono razzista, non sono Xenofobo anzi credo che un giorno potremmo vivere tutti insieme in pace però siamo afflitti in questo momento da una piaga sociale. Leggere di una ragazza di 16 anni, a cui è stato dato un mix letale di droghe, violentata a turno da 4 bestie e poi lasciata agonizzante per 12 ore mi fa salire il sangue al cervello. Sembra che ci si voglia accanire contro gli immigrati ma mi spiegate il perché in una struttura fatiscente come quella dove girava droga di tutti i tipi erano tutti immigrati? Oppure mi spiegate perche chi ha violentato, ucciso e fatto a pezzi barbaramente Pamela Mastronardi a Macerata fossero immigrati? Oppure mi spiegate perché chi sta venendo morte a Trento con l’ eroina Gialla sono immigrati? Oppure mi spiegate perché al quartiere Ferrovia a Foggia non si può camminare dopo un certo orario perché spaventati da immigrati? Io la spiegazione a tutto questo c’è l’ho. Quello che ci fanno vedere in tv di povera gente che sbarca con barche di fortuna è un immagine distorta della realtà. Perché tutta questa gente che sta sbarcando non sono altro che l’immondizia che Nigeria, Senegal, Libia, Tunisia e chi più ne ha più ne metta sta scaricando nei nostri paesi. Attenzione non immondizia perché di colore ma perché criminali nei loro paesi.

Con tutti i soldi che spendiamo per aiutarli se davvero ci fosse l’ intenzione potremmo aiutarli nei loro paesi non a casa nostra. Perché la gente ne ha abbastanza. Tutto questo giro di gente fa comodo solo a chi con gli immigrati ha un indotto pauroso di soldi con cooperative rosse dove girano delle cifre paurose. Poi dobbiamo sopportare che un Ministro Dell interno come Salvini vada per portare un fiore dove Desirée e stata ammazzata e ci siano gli animali dei centri sociali che lo tracciano come sciacallo? Loro che sono i primi che con questa Invasione ci stanno guadagnando. Poi vedi partigiani che invece di pensare che una ragazza di 16 anni è stata trattata come una bestia pensano a difendere gli immigrati. Noi non ce ne stiamo accorgendo ma in realtà un po’ per volta stanno invadendo le nostre città. A Prato comandano lo spaccio, a Torino non puoi manco avvicinarti a certi posti. E poi c’è la chicca Borgo Mezzanone. E qui devo fare una menzione particolare. Qualche giorno prima dell’omicidio di Desirée leggo un articolo postato su Fb da un amministratore della mia città dove in un delirio di non so cosa viene detto che a Borgo Mezzanone il problema sono i Visi Pallidi. Passa qualche giorno da quel pezzo insensato e al telegiornale ci dicono che una delle 4 bestie che hanno ammazzato Desirée lo arrestano a Borgo Mezzanone con un ingente spiegamento di forze Dell ordine e non senza problemi.

Adesso io dico ma se questa bestia va a nascondersi la un motivo ci sarà. Borgo Mezzanone è invivibile non certo per i visi pallidi. In conclusione dico una cosa vogliamo aiutare questa gente? Facciamolo mandando a casa loro e creando un futuro a casa loro perché più andremo avanti peggio sarà. Ma tanto so che questo sarà una cosa che non succederà perché dietro questa Invasione vi sono degli interessi spaventosi. Ciao piccola Desy anche se qualche giornalista psicopatico come Giampiero Mughini ha avuto il coraggio di dire che eri una povera drogata io non ti giudico perché nella vita tutti possiamo avere delle debolezze ma non meritavi di fare quella fine per mano di 4 bestie, ma in realtà Desy non ti hanno ammazzato loro ma chi sta permettendo che ci Invadano. Un abbraccio piccolina.

A cura di Antonio Lauriola,

fonte https://antoniolauriolamanfredonia.wordpress.com/2018/11/01/immigrazione-o-invasione/

Immigrazione o invasione?