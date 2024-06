Domenica 2 giugno 2024 è andata in scena la terza edizione del triathlon olimpico in versione GOLD nella Perla del Gargano, 4^ tappa del circuito Adriatic Series. Giornata di sole piuttosto ventosa che ha reso più sfidante in particolare la prima frazione, i 1500 metri di nuoto su giro unico con partenza a fianco del monumentale e iconico Pizzomunno, sul Lungomare Mattei di Vieste.

La gara maschile, la prima a partire poco dopo le 8.30, ha visto uscire per primo il portacolori Magma Team Daniele Gambitta, inseguito dal compagno di squadra Salvatore Maccarone e dal campione in carica Simone Ceddia del Triathlon Team Brianza.

Dopo i 40 chilometri di bici, su percorso multilap di 10 chilometri, Simone Ceddia ha provato la fuga nella frazione finale di corsa (4 giri da 2.5K nel cuore di Vieste), ma Gambitta prima e Maccarone poi l’hanno ripreso e superato, andando a centrare nell’ordine la doppietta per il team siciliano. Fuori dal podio, applausi anche a Enrico Melani e poi, a completare la top ten, a Vicari, Insalata, Capone, Roncone Matarrese e Allegra.

Nella gara femminile, grande assolo di Laura Ceddia: la portacolori del Raschiani Triathlon, sorella del vincitore 2023, ha preso il largo in acqua, ha pedalato faccia al vento e corso in solitaria sino a tagliare il traguardo vincente a braccia alzate.

Nulla da fare per le sue avversarie che hanno dovuto lottare “solo” per gli altri due gradini del podio: l’ha spuntata Alessia Righetti (TD Rimini), campionessa in carica, che ha regolato Cristina Ventura (Magma Team). Fuori dal podio, al quarto posto Vanessa Lafronza (Raschiani Triathlon), seguita da Vigneri, Di Donato, Marinelli, Lamanuzzi, Zanolla e Piccaluga.

La gara era valida anche per l’assegnazione dei titoli Regionali Assoluti e a Squadre: si sono laureati campioni pugliesi 2024 di specialità Giustina Lamanuzzi (Fitcenter Bisceglie), Michele Insalata (Otrè Triathlon) e la Fitcenter Bisceglie.

CLASSIFICA VIESTE – Adriatic Series

TOP TEN

DONNE

1 CEDDIA LAURA RASCHIANI TRIATHLON 2:08:14

2 RIGHETTI ALESSIA T.D. RIMINI 2:11:02

3 VENTURA CRISTINA MAGMA TEAM 2:12:34

4 LAFRONZA VANESSA RASCHIANI TRIATHLON 2:15:04

5 VIGNERI CHIARA MAGMA TEAM 2:29:20

6 DI DONATO GIORGIA PURE CLUB 2:36:03

7 MARINELLI CHIARA TRIATHLON MOB 2:36:34

8 LAMANUZZI GIUSTINA FITCENTER TT 2:36:52

9 ZANOLLA FRANCESCA TRIATHLON TARANTO 2:37:10

10 PICCALUGA GIUSEPPINA TRIATHLON MOB 2:40:02

UOMINI

1 GAMBITTA DANIELE MAGMA TEAM 1:55:26

2 MACCARRONE SALVATORE MAGMA TEAM 1:56:01

3 CEDDIA SIMONE TRI TEAM BRIANZA 1:56:56

4 MELANI ENRICO CANOTTIERI SALÒ 2:00:33

5 VICARI GIORGIO MINERVA ROMA 2:00:36

6 INSALATA MICHELE O3 TRIATHLON TEAM 2:02:27

7 CAPONE IVAN T.D. RIMINI 2:03:42

8 RONCONE MARCELLO FREEDOGS CASTELLANA 2:03:53

9 MATARRESE FABRIZIO T.D. RIMINI 2:04:27

10 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO MAGMA TEAM 2:05:42

Entusiasti al traguardo gli atleti, ringraziati all’inizio della cerimonia della premiazioni dall’Assessore allo Sport del Comune di Vieste Gaetano Desimio che si è detto felicissimo della perfetta sinergia che si è creata tra la Flipper Triathlon, le associazioni del territorio e le Forze dell’Ordine, capaci insieme di creare un evento ormai diventato appuntamento imperdibile nel ricco calendario di appuntamenti di Vieste, Comune Europeo dello Sport 2025.

Sono saliti sul palco i protagonisti assoluti, di categoria, le staffette e anche i leader del rank Adriatic Series che hanno ricevuto il pettorale d’oro; grande interesse anche per la nuova partnership nata con TriathlonTravel che ha omaggiato tutti gli atleti sul podio con l’iscrizione gratuita (per i vincitori) o al 50% (per il 2° e il 3°) al Laguna Phuket Triathlon di fine novembre.

Per l’Adriatic Series Vieste Triathlon Olimpico Gold, Flipper Triathlon ringrazia i suoi sponsor Pastificio Ercoli ed Arena; l’Amministrazione comunale di Vieste (Comune Europeo dello Sport 2024) nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e tutti i consiglieri: le Forze dell’ordine, nello specifico Caterina Ciuffreda e la Polizia locale, Mario Amato ee i Carabinieri, Matteo Taronna e la Polizia stradale, Salvatore Vizzi e la Guardia di Finanza, Domenico Rega e la Capitaneria di Porto; le Associazioni e i partner locali: Massimiliano Micale e la Pegaso Protez. Civile Vieste, Matteo Perillo e la Protezione Civile Prv. FG, Roberto Bosco e la GEV di Capitanata, Oscar Carraro e le Giacche Verdi, Antonio Scocco e il Moto Club Gargano, Giovanni Folchino e i Nonni Vigili, Antonio Mastromatteo e i Frates Donatori Sangue Vieste, Fabio Di Mauro e l’Associazione Cuochi del Gargano, Renzo Olivieri e la Sunshine Basket, l’Asd Runner Vieste del presidente Nicola Rinaldi.

Il circuito Adriatic Series 2024 dopo Vieste farà tappa per il suo quinto evento in Emilia Romagna: per la precisione, il 31 agosto e l’1 settembre si svolgerà a Cesenatico l’attesissima due giorni con triathlon olimpico e triathlon sprint.

Flipper Triathlon peraltro nei mesi di giugno e luglio organizzerà altri due grandi eventi: i Campionati Italiani Assoluti ed Age Group di Triathlon Olimpico ad Alba Adriatica e l’eagleXman Full, 113 e X Olympic distance al Gran Sasso.

PAGINA TRIATHLON VIESTE: https://adriaticseries.it/adriatic-series-2024/tri-olimpico-vieste/