“Censura” Fedez, Bordo chiede dimissioni vertici Rai 3

Manfredonia, 03/05/2021 – “La nota con la quale Rai 3 e l’Ad Salini hanno provato a negare il tentativo di censura preventiva nei confronti di Fedez, poi smentita dall’artista con la pubblicazione della telefonata, è imbarazzante oltre che gravissima. A questo punto vogliamo sapere se è successo altre volte in Rai che i vertici sottoponessero gli ospiti a verifica prima ancora della loro esibizione. Sarebbe di una gravità inaudita. Dopo quanto avvenuto ieri, non c’è un attimo da perdere: è opportuno che i vertici dell’azienda coinvolti in questa vicenda rassegnino immediatamente le dimissioni. La libertà di espressione in Rai dovrebbe essere tutelata sempre. A nessuno può essere consentito di minare questo valore”.

Lo dichiara il deputato dem Michele Bordo, membro della commissione di Vigilanza Rai.