Servizio civile universale: 6 posti disponibili a Manfredonia per "Green generation 2023"

Manfredonia. Sono 6 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile in ambito ambientale, nell’ambito del progetto “A scuola nel Parco: biodiversità e specie aliene” del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Foggia.

Il progetto rientra nel Programma di Intervento SCA “#GREEN GENERATION 2023” ed è realizzato in co-programmazione con APS Informare e con la partnership del Parco Nazionale del Gargano e della LIPU Nazionale.

Il progetto ha la durata di 12 mesi, con un orario di servizio che prevede max 30 ore settimanali ed un monte ore annuo di 1.145 ore. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024. Per avere informazioni sul progetto, basterà cliccare sull’home page del sito www.cvpc.foggia.it oppure recarsi presso la sede di attuazione del progetto (PASER – ex mattatoio) in viale Di Vittorio 116/a a Manfredonia.