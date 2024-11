Furto nella sede del consigliere regionale De Leonardis

Furto nella notte presso la sede della segreteria del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, esponente di Fratelli d’Italia. I ladri, agendo presumibilmente nelle prime ore del mattino, hanno forzato il portone d’ingresso dell’ufficio e sono riusciti a introdursi all’interno, sottraendo vari dispositivi elettronici di valore. Tra il materiale rubato figurano un computer portatile, una stampante e una fotocopiatrice, tutti strumenti essenziali per le attività quotidiane della segreteria politica del consigliere. Il furto rappresenta un duro colpo, non solo dal punto di vista economico ma anche per la sicurezza dei dati contenuti negli apparecchi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, con i Carabinieri e la Polizia pronti a raccogliere ogni elemento utile alle indagini. La Polizia Scientifica è stata mobilitata per effettuare rilievi, con l’obiettivo di identificare eventuali tracce lasciate dai responsabili del colpo. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine approfondita, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sia pubbliche che private, per cercare di risalire all’identità dei ladri. Al momento, non si esclude alcuna pista: i sospetti potrebbero essere indirizzati sia verso il furto mirato che verso un’azione a scopo di sabotaggio politico.

La vicenda ha destato preoccupazione negli ambienti politici locali, con molti che sottolineano l’importanza di garantire maggiore sicurezza per le sedi politiche e istituzionali della città. Resta ora da chiarire se i dispositivi sottratti contengano informazioni sensibili relative all’attività politica del consigliere o se si sia trattato di un furto comune.

Lo riporta foggiatoday.it