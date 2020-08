Campo “Ritorna la Festa de l’Unità di Manfredonia”

“Nel prossimo weekend ritorna la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮. Il titolo di quest’edizione agostana è “𝗜𝗱𝗲𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼”. Sarà l’occasione per il primo confronto sulle idee e i programmi del Partito Democratico manfredoniano e che caratterizzeranno la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Inizieremo 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 8 agosto con la presentazione di “Casa Arci”, ultimo libro di Vito Saracino. Con lui sarà presente Domenico Rizzi, segretario provinciale Arci. Focalizzeremo l’attenzione sull’associazionismo e, in particolare, sul prezioso lavoro svolto da Arci in provincia di Foggia.