Apricena, 04/10/2024 – Prosegue con determinazione il lavoro dell’amministrazione comunale di Apricena, guidata dal Sindaco Antonio Potenza, per la riqualificazione delle strade rurali, un progetto strategico e atteso dalla comunità. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, i cantieri sono già operativi per rimettere a nuovo circa 20 chilometri di strade rurali, un intervento pianificato dal 2015 e che oggi finalmente è in corso.

“L’obiettivo è chiaro: completare il 100% delle strade rurali, migliorando la viabilità non solo per i cittadini di Apricena, ma anche per tutti coloro che percorrono queste arterie per motivi di lavoro”, ha dichiarato il Sindaco Antonio Potenza. “Questo progetto non è solo una risposta agli impegni presi in campagna elettorale, ma un segnale concreto della nostra volontà di supportare il settore agricolo, pilastro della nostra economia, e di migliorare i collegamenti per lavoratori e aziende, che beneficeranno di infrastrutture più sicure e funzionali.”

L’intervento avrà un impatto importante anche sui cittadini dei comuni vicini. “Pensiamo ai tanti cittadini delle aree limitrofe che utilizzeranno queste strade per accorciare i tempi di percorrenza, sia verso casa che verso il lavoro, o alle aziende che godranno di maggiore efficienza logistica grazie al miglioramento delle vie di trasporto”, ha aggiunto Potenza.

L’intervento sulle strade rurali non mira solo a potenziare l’infrastruttura stradale per il settore agricolo, ma contribuisce anche a rendere Apricena e le sue zone periferiche più accessibili e competitive. Con questo ambizioso piano di riqualificazione, l’amministrazione comunale punta a un futuro di sviluppo sostenibile per tutta la comunità.

Il Sindaco Antonio Potenza ha concluso sottolineando l’importanza del continuo impegno dell’amministrazione: “Stiamo lavorando senza sosta per garantire una città moderna e sicura, e questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo in cantiere per rendere Apricena un esempio di crescita e innovazione.”