Esecutivo provinciale Fli, 13 i componenti. Tatarella: "con me chi ha voglia di lavorare"

Foggia –(Coordinatore cittadino Foggia),, i giovanissimi C(responsabile provinciale Generazione Futuro). “Sono i tredici componenti dell’esecutivo provinciale che mi affiancherà nel mio lavoro di Coordinatore di Futuro e Libertà in Capitanata – dice in una nota il coordinatore provinciale Fli– Ne è componente di diritto il Consigliere provincialeè il Vice Coordinatore provinciale, coadiuvato dagli altri due Vice. Il Collegio di garanzia e dei probiviri eletto nel corso del Congresso è, invece, composto dagli avvocati“.“È un organismo territorialmente e anagraficamente equilibrato, come prescritto dalla Statuto, nel quale dovrà crescere la presenza femminile, ma che è composto di persone animate da grande dedizione ed impegno. Nei prossimi giorni lavoreremo alla costituzione dei dipartimenti tematici e insidieremo la sessione elettorale, anche questa prevista dalla Statuto, per discutere delle imminenti elezioni amministrative”. “In tutti gli organismi saranno chiamati a lavorare, in ragione di specifiche competenze, persone animate da senso di equilibrio, responsabilità, voglia di costruire per far crescere ulteriormente FLI in Capitanata, una delle realtà, a detta di tutti, presa come modello ed esempio da molti a livello nazionale. Un merito che rende onore a tutti quelli, semplici iscritti, militanti, dirigenti, che ogni giorno lavorano sul territorio. Non piace solo a chi è impegnato in un perenne, ubiquo, e sempre più solitario dissenso. Mi spiace per lui”.Redazione Stato