Cerignola al centro del turismo enogastronomico: presentato "Heritage of the Apulian Experience"

Cerignola. Stamani, 4 dicembre 2024, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Heritage of the Apulian Experience”, che si svolgerà a Cerignola dal 14 al 16 dicembre 2024. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cerignola in collaborazione con la Rete del Mediterraneo e con il supporto di partner istituzionali di rilievo come l’Università di Foggia e il Rotary Club di Cerignola, punta a posizionare il territorio come un’eccellenza del turismo enogastronomico, culturale e sostenibile.

Durante la conferenza stampa, gli organizzatori hanno illustrato il ricco programma della manifestazione, suddiviso in tre giornate chiave, ciascuna dedicata a un aspetto fondamentale del territorio: dalla valorizzazione delle radici culturali, passando per l’enogastronomia, fino a strategie innovative per un turismo sostenibile.

Sono stati inoltre svelati i dettagli degli eventi collaterali, come il reading teatrale presso Torre Alemanna, le degustazioni nel Borgo Antico e l’atmosfera natalizia che arricchirà la cornice di questa esperienza immersiva.

La conferenza stampa ha evidenziato come “Heritage of the Apulian Experience” rappresenti un’opportunità unica per promuovere il dialogo tra tradizione e innovazione, contribuendo al rilancio turistico e culturale di Cerignola e dell’intero territorio pugliese.

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile contattare la segreteria organizzativa ai seguenti indirizzi:

📧 segreteria@retedelmediterraneo.com

📧 eventi@retedelmediterraneo.com

ALLEGATI, PROGRAMMA

Programma Generale

programma pieghevole verticale lores

Dettagli_evento_Borgo_Antico_15_16_dicembre

Dettagli_Evento_Torre_Alemanna

Dettagli_evento_Visita_Guidata_15_dicembre

FOTOGALLERY