Si taglia con una smerigliatrice, morto operaio a Taranto

Pare che l’uomo stesse lavorando con un flex quando il disco gli ha ferito una gamba recidendogli l’arteria femorale. Immediati sono scattati i soccorsi per tamponare l’emorragia, ma l’uomo è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. (ansa)