L’Università di Foggia festeggia il 25esimo anniversario della sua istituzione. Il Rettore Lo Muzio: grazie ad una visione lungimirante e al costante impegno verso l’eccellenza e l’innovazione, il nostro Ateneo è diventato un punto di riferimento per l’intero panorama accademico italiano ed europeo.

Foggia, 5 agosto 2024 – Il 5 agosto 1999 con Decreto Ministeriale a firma dell’allora Ministro per la Pubblica Istruzione, l’Università e la Ricerca, Sen. Ortensio Zecchino, veniva istituita l’Università degli studi di Foggia.

“Con grande orgoglio e profonda emozione, celebriamo oggi il 25esimo anniversario dell’istituzione dell’Università di Foggia. – Ha dichiarato il Rettore prof. Lorenzo lo Muzio – Una meta importante per un Ateneo che, nonostante le grandi trasformazioni e i cambiamenti legislativi succedutisi nel tempo, è riuscito con impegno ed entusiasmo a operare per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città e del suo territorio. In questi venticinque anni, l’Università di Foggia ha saputo affermarsi come centro di eccellenza accademica, di ricerca e di innovazione. Grazie all’impegno e alla dedizione di tutto il personale docente e amministrativo, nonché al talento e alla passione dei nostri studenti, abbiamo raggiunto risultati straordinari che ci rendono fieri e che testimoniano la qualità del lavoro svolto. In questi primi 25 anni di vita abbiamo costruito un campus diffuso nella città attraverso il recupero e la riqualificazione di edifici abbandonati e la costruzione di strutture moderne e tecnologicamente avanzate che favoriscono una formazione e una ricerca di eccellenza.

Abbiamo creato partnership con istituzioni accademiche, enti di ricerca a livello nazionale e internazionale, sviluppato un’offerta formativa ampia, diversificata, multidisciplinare, capace di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e in continua evoluzione. Grazie ad una visione lungimirante e al costante impegno verso l’eccellenza e l’innovazione, il nostro Ateneo è diventato un punto di riferimento per l’intero panorama accademico italiano ed europeo.

Oggi celebrando questo importante anniversario, forti dei traguardi raggiunti, siamo chiamati ad affrontare con rinnovato slancio una nuova fase progettuale che veda la nostra Università protagonista di nuove opportunità di crescita. Con lo sguardo rivolto al passato, ma proiettato verso le sfide che ci attendono, desidero esprimere sincera gratitudine a tutte le istituzioni territoriali e regionali, agli enti pubblici e privati, a tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’Università di Foggia ciò che è oggi. Ringrazio i Rettori che mi hanno preceduto, i proff.ri Antonio Muscio, Giuliano Volpe, Maurizio Ricci e Pierpaolo Limone e i Direttori amministrativi; ringrazio altresì i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, il Preside di Facoltà, il Direttore Generale, i Senatori e Consiglieri di Amministrazione, i Delegati rettorali, i Docenti, il Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; un ringraziamento sentito rivolgo, infine, agli Studenti che sono il cuore pulsante della nostra istituzione e che ci affidano il loro futuro con fiducia. Nell’augurare a tutti i componenti della comunità accademica un gioioso 25° anniversario, desidero con profonda riconoscenza ricordare in questa giornata così significativa l’impegno profuso dal Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella a sostegno del progetto istitutivo della nostra Università. Era il 12 luglio 1984 quando alla Camera dei Deputati discutendo del sovraffollamento dei grandi Atenei italiani e sulla possibilità di lavorare a una strategia di decongestionamento riferì testualmente in Aula: «Una Università, localizzata a Foggia, costituisce un momento necessario e strategico per lo sviluppo di un’area che supera necessariamente quella provinciale per interessare non solo la regione, ma l’intero Mezzogiorno continentale. In questa ottica si è posta sempre la richiesta del terzo centro universitario pugliese a Foggia.

Un’Università, quindi, non come strumento di produzione di diplomi di laurea ma un’Università veramente predisposta al servizio del territorio e alla causa di una originalità nello sviluppo economico e sociale oltre che culturale. Queste, Onorevoli Deputati, le motivazioni di fondo per una Università a Foggia». Parole che rimarranno per sempre nella nostra storia e che sono certo continueranno a guidare la nostra Comunità verso un futuro luminoso e ricco di successi. Ad Majora.”

L’Università di Foggia celebrerà il 25esimo anniversario con un ricco programma di eventi di alto profilo scientifico e culturale declinati attraverso le competenze di ciascuna delle Aree, agraria, economica, giuridica, medica, sociale e umanistica. Le iniziative, che partiranno in autunno in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, saranno caratterizzate dal logo celebrativo del 25esimo anniversario che, ricordando le radici e i valori identitari dell’istituzione, vuole rappresentare un quarto di secolo di impegno dell’Università nella formazione, nella ricerca, nell’internazionalizzazione ma anche nello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di Capitanata.