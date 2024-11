CERIGNOLA (FOGGIA) – La Asl Foggia ha richiesto un incontro del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in relazione all’escalation di furti d’auto a Cerignola nel parcheggio dell’ospedale Tatarella, dove solo negli ultimi sette giorni sono state rubate sette auto.

«Negli ultimi mesi si stanno verificando numerosi furti – si legge in una nota inviata al Prefetto Valiante – di auto del personale sanitario e degli utenti, che stanno causando un clima di paura e insicurezza.

A riguardo è stato elaborato un Progetto di rifunzionalizzazione delle aree a parcheggio dedicate al personale dipendente, che sarà illustrato nel corso dell’eventuale incontro, al quale, si chiede, è prevista anche la partecipazione del Comune di Foggia».

A denunciare ieri l’ennesimo episodio un medico del nosocomio: “Ogni giorno faccio circa 100km di strada per venire a prestare servizio e assistenza alla popolazione: ho subito l’ennesimo furto di auto mentre ero in servizio (il secondo nel giro di 7 mesi). Il parcheggio dell’ospedale è un “supermercato” per i ladri che agiscono indisturbati e senza scrupolo.

Non avere l’auto significa non poter fare reperibilità, creare problemi con la copertura dei turni e tanti altri disservizi. Pensateci bene… ogni volta che rubate a noi rubate a voi stessi”.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it