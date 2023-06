Fiera di Foggia, commissario nominato 2 mesi fa e ancora bloccato

FOGGIA – Vuoto di gestione della fiera di Foggia, retta tecnicamente da 2 mesi dal commissario (senza potere) Onofrio Giuliano che resta tuttavia in attesa del decreto di nomina da parte della Regione. Decreto che non arriva, a detta del vicepresidente regionale Raffaele Piemontese (secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno di domenica 4 maggio) perchè gli uffici starebbero ancora valutando eventuali incompatibilità con la presidenza del consorzio Puglia Federiciana che Giuliano guida da un paio di anni.

Versione tuttavia respinta, anzi letteralmente smentita da Giuliano: “Non c’è alcuna incompatibilità tra i due incarichi e per due motivi: il distretto è società privata tra privati, regolata da uno statuto e legalmente riconosciuta dalla Regione; 2) la legge sui distretti dice che la Regione può, laddove si trovi spazio in bilancio, finanziare somme del ministero o dell’Unione europea, dunque non specifiche della Regione. Oltretutto a tal proposito ricordo che la Regione non può erogare alcun finanziamento diretto ai consorzi, ma cofinanziarli nella misura massima del 10% cosa che la Puglia ha già dichiarato di non voler fare.

La verità – aggiunge Onofrio Giuliano – è che mi sembra soltanto una manovra strumentale per non assegnarmi l’incarico, sempre a mio modo di vedere.

La mia documentazione è nelle mani del direttore generale della Regione, Roberto Venneri, la nomina avvenuta in una seduta di giunta e regolarmente ufficializzata. Possibile che tutti questi dubbi vengano fuori adesso che si dovrebbe cominciare a programmare per il futuro della fiera di Foggia?”. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.