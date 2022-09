La manfredoniana Valentina Corvino “sbarca” a Venezia: le immagini

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 07 settembre 2022. Valentina Corvino, tra le più giovani top model del mondo, sta facendo parlare di sé a colpi di servizi fotografici in giro per lo stivale per i più noti brand della moda italiana.

Valentina ha davanti a sé un futuro brillante, il giusto tributo alla serietà e perseveranza con la quale affronta, ormai, da oltre tre anni una professione affatto semplice, quella di modella.

Ora ultima esperienza significativa la sua presenza come ospite sul “Red carpet” del festival internazionale del cinema di Venezia.

