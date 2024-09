FOGGIA – Grave incidente nelle prime ore di questa mattina, 7 settembre, a Foggia.

Sul posto, 118 e Polizia Locale.

È successo all’incrocio tra viale Fortore e via Manfredonia.

Ad entrare in collisione, per cause al vaglio della Polizia Locale, una Giulia risultata rubata ed una Punto.

Due i feriti a bordo della Punto, di cui uno si trova ricoverato presso il pronto soccorso di Foggia in prognosi riservata.

Alcuni testimoni hanno parlato di persone incastrate tra le lamiere, ma tale dettaglio non è stato confermato dalle fonti ufficiali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it