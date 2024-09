Venezia 81: sul red carpet anche Giuseppe Luigi Iannetti, showman pugliese, che promuove "il made in Italy"

Monte Sant’Angelo. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, giunta quest’anno alla sua 81ª edizione, continua a confermarsi uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del panorama cinematografico mondiale. Ogni anno, la città lagunare diventa il fulcro dell’industria cinematografica, attirando una vasta gamma di celebrità, registi e artisti di fama internazionale. Tra eventi, proiezioni esclusive e incontri d’autore, il festival offre uno spettacolo unico non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico e i media di tutto il mondo.

Due le date chiave di questa edizione: mercoledì 28 agosto, che ha dato ufficialmente il via alle proiezioni e alle prime passerelle sul tappeto rosso, e sabato 7 settembre, serata conclusiva durante la quale si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione presso il prestigioso Palazzo del Cinema, situato sul Lungomare Marconi. La location, icona della Mostra, ospita da sempre le personalità più influenti del cinema internazionale, insieme ad artisti e talenti emergenti provenienti da ogni parte del mondo.

Quest’anno, tra i volti che hanno calcato il red carpet della Mostra, spicca anche Giuseppe Luigi Iannetti, noto showman televisivo pugliese. Il suo nome è legato a una carriera poliedrica che lo vede impegnato non solo come fotomodello e presentatore, ma anche come ballerino ed insegnante di danza. Un artista a tutto tondo, che ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua versatilità e al suo talento.

L’apparizione di Iannetti sul red carpet non è passata inosservata. Lo showman ha voluto sfruttare la vetrina internazionale offerta dal festival per portare in alto il nome delle eccellenze del suo territorio d’origine, la Puglia, con particolare riferimento a Torremaggiore, suo paese natale. Un gesto di forte legame con le sue radici e di orgoglio per il made in Italy, che si è concretizzato nella promozione dello stile italiano durante l’evento.

“È stata un’emozione unica sfilare sul tappeto rosso di Venezia,” ha dichiarato Giuseppe Luigi Iannetti, visibilmente emozionato dopo aver preso parte alla passerella. “Camminare davanti a centinaia di fotografi e sentirsi addosso lo sguardo di persone provenienti da tutto il mondo è un’esperienza che toglie il fiato. Ho sentito il cuore in gola e, allo stesso tempo, un profondo senso di responsabilità nel rappresentare il buon nome di tutte le aziende e realtà che mi hanno sostenuto in questo percorso.”

Tra queste, Iannetti ha voluto rendere omaggio a Gina Tortorelli, stilista pugliese e disegnatrice di talento, che ha realizzato per lui un abito unico, simbolo della raffinatezza sartoriale italiana. “Sul red carpet ho avuto l’onore di promuovere e far conoscere lo stile italiano, in particolare quello di Gina Tortorelli. Con il suo abito ho portato in scena l’eleganza e la tradizione del made in Torremaggiore, e dunque del made in Puglia, un orgoglio che sento profondamente.”

L’impegno di Giuseppe Luigi Iannetti nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze non si limita solo alla moda. Nel corso della sua carriera, lo showman ha sempre cercato di dare risalto alle tradizioni pugliesi, alla cultura e alle realtà artigianali della sua regione, diventando un vero e proprio ambasciatore della sua terra d’origine.

La partecipazione di Iannetti alla Mostra del Cinema di Venezia rappresenta quindi un ulteriore tassello di una carriera in continua ascesa. La sua presenza ha confermato non solo il suo status di personaggio pubblico amato e seguito, ma anche il suo impegno nel promuovere una visione di spettacolo che non si limiti alla sola apparenza, ma che sia anche veicolo di valori, cultura e tradizione.

La cerimonia di premiazione, prevista per sabato 7 settembre, concluderà questa 81ª edizione della Mostra del Cinema, durante la quale si assegnerà il prestigioso Leone d’Oro al miglior film tra le pellicole in concorso. Il festival, che da sempre rappresenta una vetrina d’eccellenza per il cinema d’autore, ha visto alternarsi sul red carpet numerosi nomi di spicco del panorama internazionale, tra cui registi affermati, attori di fama mondiale e giovani promesse del grande schermo.

In questo contesto di glamour e riconoscimenti, la partecipazione di Giuseppe Luigi Iannetti sottolinea ancora una volta l’importanza della diversità e della valorizzazione dei talenti locali in un palcoscenico internazionale. La Mostra del Cinema di Venezia, infatti, non è solo un luogo di celebrazione dell’arte cinematografica, ma anche un punto di incontro tra cultura, moda e spettacolo, dove ogni dettaglio – dagli abiti ai gesti – diventa parte di una narrazione più ampia, fatta di storia, tradizione e innovazione.

Con il suo look elegante e il carisma che lo contraddistingue, Iannetti ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in una cornice tanto prestigiosa, dimostrando come sia possibile, con passione e dedizione, portare il proprio messaggio e la propria identità culturale anche sulle passerelle più esclusive del mondo.