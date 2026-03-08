San Severo punta ancora sulla cultura come motore di partecipazione civica e crescita sociale. Con una deliberazione approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, l’amministrazione ha autorizzato l’utilizzo gratuito degli spazi del Teatro comunale “Giuseppe Verdi” per tre iniziative di carattere culturale, sociale e formativo in programma nelle prossime settimane. Il provvedimento, adottato nella seduta del 6 marzo 2026 presieduta dal sindaco Lidya Colangelo, si inserisce nel quadro delle linee programmatiche di mandato 2024-2029, che individuano tra le priorità il coinvolgimento dei giovani nella vita culturale e la valorizzazione delle energie sociali presenti sul territorio.

Tre le iniziative che animeranno lo storico teatro cittadino.

La prima è il convegno “I Giovani e la Restanza”, promosso dall’associazione “Uniti per San Severo” e previsto per il 7 marzo nel foyer del teatro. L’incontro affronterà uno dei temi più discussi negli ultimi anni nel Mezzogiorno: la permanenza dei giovani nei territori d’origine e le strategie per valorizzarne le competenze senza costringerli a emigrare altrove. Il Comune ha concesso il patrocinio istituzionale e l’utilizzo gratuito degli spazi, riconoscendo il valore sociale e culturale dell’iniziativa.

Il secondo appuntamento riguarda il mondo della scuola. Il Teatro Verdi ospiterà infatti la dodicesima edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, evento promosso dal liceo scientifico-classico “Checchia Rispoli-Tondi”. La manifestazione si svolgerà il 27 marzo e coinvolgerà studenti e docenti in un programma dedicato alla cultura greca e latina, con performance teatrali, letture, interventi artistici e momenti di divulgazione culturale. La scuola potrà utilizzare gratuitamente il teatro anche per le prove nei giorni 24, 25 e 26 marzo.

Terzo evento in calendario è il concerto della band “Sottosuono”, organizzato dall’associazione “Rinascita” di Barletta in collaborazione con la LILT regionale e previsto per il 17 aprile. Anche in questo caso il teatro comunale sarà concesso gratuitamente per una manifestazione dal carattere benefico e sociale.

La Giunta ha motivato la decisione richiamando il regolamento comunale per l’utilizzo del teatro Verdi, che consente la concessione gratuita degli spazi per iniziative culturali, sociali e didattiche patrocinate dall’amministrazione e promosse da associazioni senza fini di lucro. Resta invece a carico degli organizzatori il pagamento degli oneri di sicurezza, in particolare per il servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del fuoco, obbligatorio per eventi con presenza di pubblico.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come il teatro rappresenti uno degli strumenti più importanti per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e alla partecipazione civile. Nel documento approvato dalla Giunta si richiama esplicitamente il valore delle arti – dal teatro alla musica fino alla fotografia – come leve educative in grado di stimolare senso civico, creatività e appartenenza alla comunità.

L’obiettivo dichiarato è trasformare San Severo in un vero laboratorio culturale per i giovani, favorendo iniziative che mettano in relazione scuola, associazionismo e istituzioni. In questa prospettiva il teatro comunale diventa uno spazio aperto alla città, non solo luogo di spettacolo ma anche sede di confronto, formazione e cittadinanza attiva.