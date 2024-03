BARI – L’auto sbanda all’improvviso, esce di strada e si ribalta.

È morto così Vito Nicola Giordano, da tutti conosciuto come Nino Giordano, 61 anni, di Gioia del Colle, in provincia di Bari, titolare di una nota tabaccheria-ricevitoria in via Ricciotto Canudo, nel centro della cittadina pugliese, nonché ex presidente del società sportiva di pallavola “Volley Gioia”.

La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 9.30, al chilometro 69 dell’autostrada A14, all’altezza di Faenza, lungo la corsia in direzione di Bologna.

Il 61enne era al volante di una Peugeot quando improvvisamente ha ha perso il controllo del mezzo.

La vettura ha sbattuto violentemente contro un terrapieno a lato della carreggiata e poi si è cappottata.

Gli automobilisti in transito hanno dato l’allarme. E sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Forlì, il 118, l’elisoccorso e la Polizia stradale di Forlì.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo, ma tutti i tentativi di strapparlo alla morte sono risultati vani.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e sull’asfalto non erano presenti tracce di frenata.

Al momento quindi restano da accertare le cause che hanno portato il 61enne a perdere improvvisamente il controllo del mezzo.