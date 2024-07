La quinta puntata di “Stato in Diretta” è andata in scena l’8 luglio 2024, dalla splendida location dello Yachting Club del porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia. A cura di Luigi Mossuto e Giuseppe de Filippo, la puntata ha ospitato un variegato parterre di ospiti e approfondimenti.

IL BILANCIO DEL DIRETTORE DEL PORTO TURISTICO “MARINA DEL GARGAO”, DR. ANDREA ZULLO

Il direttore del porto turistico “Marina del Gargano”, dott. Andrea Zullo, ha tracciato un bilancio degli eventi passati e ha illustrato i prossimi appuntamenti in programma. Le prenotazioni sono in crescita, come il settore del turismo nautico, segno di un’ottima gestione e di una crescente attrattività della struttura.

IL SINDACO DI APRICENA, ANTONIO POTENZA: UN MODELLO DI SUCCESSO POLITICO

Tra gli ospiti d’onore, il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, che ha condiviso la sua straordinaria esperienza politica. Il suo percorso con la lista civica “Uniti per Cambiare” è iniziato nel 2011 e lo ha portato ad essere eletto sindaco per la prima volta nel 2012. Nonostante lo scioglimento del Consiglio comunale nel 2013, Potenza è tornato in carica nel 2014 e ha continuato a consolidare il suo successo con una rielezione travolgente nel 2019, ottenendo oltre il 70% dei voti. Ora, Potenza si prepara ad affrontare il suo quarto mandato (2024-2029), dimostrando la solidità del suo modello politico. Ecco come ha replicato il sindaco Potenza al paragone tra il modello politico di Apricena a quello passato del PD di Campo, Bordo e Riccardi ma con una durata e stabilità maggiori. Un esempio di connubio tra imprenditoria e politica, con un focus sullo sviluppo concreto di azioni e progetti, come dimostra anche l’ascesa di Paolo Dell’Erba a consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia.

LE SFIDE DEL PD: INTERVISTA ALL’INGEGNERE RAFFAELE RINALDI

L’ingegnere Raffaele Rinaldi, già candidato al consiglio comunale del PD nelle amministrative del 2024 di Manfredonia, ha commentato le linee programmatiche del partito e le dinamiche della maggioranza. Le trattative per la nuova Giunta La Marca sono in corso da settimane, con il PD che richiede tre assessorati, forte della sua posizione di prima forza politica elettorale. Rinaldi ha accompagnato il neo sindaco nelle contrade di Ramatola, Beccarini e Borgo Mezzanone, lavorando attivamente sui temi dell’agricoltura.

GRANDE ATTESA PER UNA GRANDE NUOVA EDIZIONE DI “SUONI IN CAVA”. LA PRESENTAZIONE DI MATTEO LEGGIERI

La V puntata di “Stato in diretta” è stata arricchita dalla presenza di Matteo Leggieri, responsabile organizzativo di “Suoni in Cava” 2024, presentato stamani a Palazzo Dogana a Foggia. Un momento di grande suggestione che ha saputo coniugare la magia della mucia con l’ambientazione unica della cava Dell’Erba ad Apricena.

Con questa ricca puntata, “Stato in Diretta” conferma il suo ruolo di piattaforma privilegiata per il dialogo tra politica, cultura e imprenditoria, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento di alta qualità ai suoi spettatori.

