Il Governo prepara un decreto sull’eolico off shore: due impianti nel Golfo di Manfredonia

L’attenzione verso l’eolico offshore parte innanzitutto da Bruxelles, che vuole aumentare di 25 volte la capacità eolica offshore del continente portandola dagli attuali 12 GW passare ad almeno 60 GW entro il 2030, e a 300 GW entro il 2050. Ma in Italia è irrealizzabile perchè le comunità locali sul mare vedrebbero brutalizzato il settore turistico trainante per l’economia. Immaginate pale da 260 metri davanti a Capri, alla Costa smeralda, davanti all’Argentario o davanti a Tropea o Taormina, addirittura c’è un progetto in Puglia davanti a Otranto, quella del mega eolico è una strada in Italia poco percorribile, quindi anche se Il Mediterraneo può avere un ruolo di primo piano per l’eolico galleggiante. Lo sa il MiTE che il 25 giugno scorso ha lanciato una manifestazione d’interesse rivolta a tutti i soggetti imprenditoriali in grado di proporre progetti rientranti in questo settore, si vede poi giustamente bocciare i progetti da regioni a vocazione soprattutto turistica.