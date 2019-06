Elezioni, FI Puglia “Su Foggia, Corato e Ostuni sventola la bandiera del cd”

Di:

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Franco Landella a Foggia, Guglielmo Cavallo a Ostuni e Pasquale D’Introno a Corato: ai sindaci appena eletti vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, sicuri che sapranno tenere alta la bandiera del centrodestra e del buon governo della cosa pubblica. È stata una battaglia molto dura ma entusiasmante.

A Foggia, i cittadini hanno premiato l’operato dell’amico Franco, che potrà proseguire nel solco di quanto già fatto per la sua terra, e hanno premiato anche Forza Italia: siamo il primo partito, con una squadra di sei consiglieri comunali eletti. Ad Ostuni, oltre alla vittoria, abbiamo un altro motivo d’orgoglio e soddisfazione: Forza Italia ritorna, dopo lunga assenza, con un suo rappresentante nel comune brindisino.

A Corato, dove alcune liste (tra cui la nostra) erano state escluse per un vizio formale, i nostri uomini e le nostre donne hanno lavorato duramente e senza risparmiarsi per l’elezione del sindaco e di candidati consiglieri in altre liste che lo hanno sostenuto. Ci dispiace, invece, per non aver vinto a San Severo, Putignano e Rutigliano e ringraziamo i candidati, che tanto si sono spesi e che certamente continueranno a dare il loro contributo, portando avanti un’opposizione seria, costruttiva e responsabile. Intanto, oggi è una giornata di festa: abbiamo vinto in comuni molto importanti della nostra regione, a dimostrazione che il centrodestra pugliese c’è e gode della fiducia dei cittadini”.