Bari: turisti vittime di furti e borseggi in spiaggia

BARI – La triste realtà di ogni estate: scippi, borseggi e piccoli furti in spiaggia.

È un copione ormai noto quello che si ripete ogni anno a Bari, soprattutto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, uno dei luoghi più iconici e instagrammabili della città. Recentemente, due turisti polacchi sono stati le ultime vittime di questa lunga serie di disavventure. Fortunatamente, un volontario del Comitato di cittadinanza attiva di Pane e Pomodoro è intervenuto appena in tempo, bloccando un trentacinquenne noto per i suoi piccoli furti mentre cercava di allontanarsi con gli effetti personali dei turisti. L’uomo è stato consegnato alla Polizia locale e il bottino è stato restituito ai legittimi proprietari, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Con l’inizio dell’estate meteorologica, il 1º giugno, è anche tornata in azione l’abilità criminale dei borseggiatori e dei rapinatori locali, colpendo turisti di ogni nazionalità. Ogni giorno vengono segnalati episodi di furti, e i proprietari di alberghi, case vacanze, ostelli e B&B avvertono costantemente i loro ospiti dei rischi. È una routine estiva ben nota ai baresi.

Nel corso degli anni, il “libro mastro” delle razzie ha registrato le denunce di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, tra cui Albania, Germania, Romania, Russia, Danimarca, Canada, USA, Bulgaria, Australia, Inghilterra, Cina, Polonia e Grecia. L’estate scorsa, la travel journalist ungherese Dóra Patakfalvi ha lasciato una recensione su Google descrivendo come le sue valigie e borse siano state rubate dall’auto parcheggiata vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro mentre lei faceva il bagno.

Bari, soprannominata “Scippolandia”, non ha risparmiato neanche vittime illustri. Tra queste, la moglie dello scrittore e matematico ungherese Péter Esterházy, quella del drammaturgo polacco Tadeusz Kantor e lo scrittore austriaco Peter Handke. Anche Jacques Le Goff, noto storico francese, è stato derubato durante la sua visita a Bari per incontrare il suo editore italiano, Laterza. Appena fuori dall’hotel Oriente, sua moglie è stata scippata da due ladri in scooter e, non contenti, i malviventi hanno colpito lo stesso Le Goff il giorno seguente durante una passeggiata nella città vecchia, costringendolo a lasciare Bari con amarezza.

Tra le vittime celebri si annoverano anche l’attrice greca Irene Papas, derubata mentre si imbarcava su un traghetto per Patrasso nell’estate del 2002; Milva, la regina del bon-ton Lina Sotis; l’ambasciatore albanese in Italia Llesh Zef Kola e il jazzista Pat Metheny, privato di soldi, abiti, telefonino e borsa mentre faceva il bagno in mare.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it