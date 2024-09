FOGGIA – A partire dalle 10 di questa mattina la Direzione Generale del Policlinico Riuniti, presso la sala della radioterapia, si sta facendo il punto sugli ultimi drammatici eventi, ossia sulle aggressioni ai danni di medici e infermieri della struttura ospedaliero-universitaria.

Tre gravi episodi in pochi giorni, a partire dagli istanti successivi alla morte, sotto i ferri, nel reparto della Chirurgia Toracica, della 22enne di Cerignola Natasha Pugliese, quando i familiari, alla notizia del decesso della giovane ragazza, si sono scagliati contro l’equipe medica costringendo i sanitari a barricarsi in una stanza.

“Abbiamo fatto la guerra peggio di Gomorra”, il commento della sorella Tatiana in un lungo post sui social, convinta che la morte di Natasha sia un caso di malasanità.

Sono due i fascicoli d’inchiesta aperti dalla Procura di Foggia, sulle cause che hanno determinato l’evento drammatico e sull’aggressione a medici e infermieri.

L’autopsia sul corpo di Natasha Pugliese, che verrà eseguita nei prossimi giorni, chiarirà alcuni aspetti circa “l’imprevisto” che ne ha spento l’esistenza terrena per sempre.

Il direttore generale Pasqualone: “Abbiate rispetto. In caso di dimissioni di massa rischieremmo di chiudere tutto l’ospedale, non solo il Pronto soccorso”.

“Se continuiamo così finiremo per chiudere il pronto soccorso perché rimarremo senza medici, infermieri ed operatori sanitari”.

Così il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone nel corso della conferenza stampa indetta dopo l’escalation di violenza ai danni del personale sanitario con tre aggressioni nel giro di pochi giorni.

“Il mio appello – ha aggiunto – è al rispetto del personale in servizio perché è bravo e lo dicono i dati a livello nazionale.

Il policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori in Italia.

In pronto soccorso si lavora in condizioni difficili, abbiamo un organico dimezzato, non riusciamo a recuperare medici e i cittadini che arrivano in condizioni non gravi devono aspettare, devono avere pazienza”.