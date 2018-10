Sorveglianza Speciale per 43enne di Mattinata e 31enne di Manfredonia

Di:

La Questura di Foggia ha notificato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, per periodi diversi fra 1 e 5 anni, ad otto pericolosi pregiudicati appartenenti alla criminalità comune ed organizzata locali.

Tali Misure sono state richieste al Tribunale di Bari, in base alla nuova normativa cd. “Codice Antimafia”, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 , come modificato dalla Legge 17 ottobre del 2017 n. 161.

Per 5 di loro, la richiesta è stata effettuata dal Questore di Foggia, per 3 di essi, invece, dal Procuratore della Repubblica di Foggia.

Infatti, gli organi competenti a richiedere tale misura di prevenzione personale al Tribunale di Bari, sono sia il Questore che il Procuratore, che, così come ormai accade sistematicamente in questa provincia, hanno lavorato in pieno coordinamento su tale materia, ritenuta dagli stessi di particolare efficacia per comprimere le azioni di pericolosi soggetti, in fase preventiva.

Le persone sottoposte a tale misura sono:

A., classe 1987, di Foggia, soggetto gravitante nell’ambito della criminalità organizzata, nello specifico nel clan facente capo al gruppo MORETTI, con precedenti per traffico di droga, furto aggravato, evasione, detenzione di anni e rapina aggravata, anni 4; A., classe 1975, di Mattinata, soggetto gravitante nell’ambito della criminalità organizzata, nello specifico nel clan facente capo al gruppo “ROMITO” area garganica “Mattinata-Vieste-Manfredonia, con precedenti per detenzione illegale di armi, rapina, tentato omicidio, lesioni e sequestro di persona, estorsioni e stupefacenti, anni 3; P. M., classe 1987, di Orta Nova, anni 1; V. classe 1987, di Cerignola anni 2; L A. , di Orta Nova, classe 1986, anni 3; F. , di Manfredonia, classe 1987, anni 2; S. A di Foggia, classe 1983, anni 1 e mesi 6; E.N. di San Severo, classe 1977, anni 1;

Con tali misure la Polizia di Stato, nello specifico, appartenenti della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura, e la Procura della Repubblica di Foggia hanno imposto ad 8 pericolosi pregiudicati, significative restrizioni della libertà personale, attraverso pesanti misure limitative, compreso l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l’obbligo di stare a casa nelle ore serali e notturne.

ed, in particolare, a quei soggetti che, sulla base di elementi di fatto:

– debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;

– si sospetta vivano abitualmente, per la condotta ed il tenore di vita, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

– siano sospettati di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Queste misure rappresentano un altro importante passo in avanti nell’opera di ripristino della legalità nella provincia di Foggia e di restituzione del suo territorio alla collettività, sottoponendo soggetti pericolosi a specifiche forme di controllo e pesanti restrizioni di movimento che, ove violate, comportano l’ arresto immediato e la conduzione in carcere.

Il ricorso alle misure di prevenzione rappresenta, inoltre, un’altra delle modalità con cui la “Squadra Stato” sta caratterizzando la sua azione sul territorio, in piena sinergia e coordinamento fra coloro che la compongono, contro ogni forma di illegalità e criminalità comune ed organizzata.

Peraltro, nei mesi scorsi, la Questura di Foggia ha potenziato la struttura operativa dell’Ufficio Misure Prevenzione Personali e Patrimoniali, ritenendo il ricorso a tali misure di formidabile efficacia nel contrasto della criminalità comune ed organizzata locali. Ciò ha determinato una immediata elevazione del numero delle sorveglianze speciali a carico di pregiudicati appartenenti e non alla C.O. come desumibile dai dati in calce al presente comunicato.

Il ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali costituisce anche, peraltro, fondamentale strumento adottato nell’ambito del cd “progetto Mattinata”, strategia elaborata nella citata materia, alla luce della evoluzione relativa al Comune di Mattinata, ritenuto centro nevralgico, per la sua posizione centrale fra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Vieste, finalizzata al completo risanamento di quel territorio sia sotto il profilo amministrativo che giudiziario e di prevenzione: ciò in stretta sinergia con Prefettura, Procura della Repubblica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza,

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI Primi nove mesi 2017 Primi nove mesi 2018 Avvisi orali emessi 65 110 Fogli di via obbligatori emessi 13 19 Daspo irrogati 19 35 Proposte di sorveglianza speciale inoltrate al Tribunale 26 38

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI Primi nove mesi 2017 Primi nove mesi 2018 Misure di prevenzione patrimoniali proposte al Tribunale 2 7 Misure di prevenzione patrimoniali ( sequestri e/o confische) eseguite 2 2 Valore stimato dei beni sequestrati € 400.000 550.000 Valore stimato dei beni confiscati € 400.000 1.000.000

MISURE DI PREVENZIONI PATRIMONIALI E PERSONALI

Misure di prevenzione patrimoniali eseguite

Confisca a carico di Di Summa Salvatore, nato a Poggio Imperiale (FG) il 22.07.1969

nato a Poggio Imperiale (FG) il 22.07.1969 Valore stimato circa quattrocentomila euro )

) Confisca a carico di Notarangelo Matteo, nato San Severo (FG) il 22.05.1956 (Valore stimato circa un milione di euro )

nato San Severo (FG) il 22.05.1956 (Valore stimato circa ) Sequestro anticipato a carico di Bruno Angelo, nato a Foggia il 20.09.1968 Valore stimato circa cinquecentocinquantamila euro)-

Sono in corso di valutazione presso il Tribunale di Bari, ben 5 misure di prevenzione patrimoniali richieste dal Questore di Foggia, per un valore di circa 6.000.000 di euro.