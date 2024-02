fanpage. Orrore ha colpito una dimora ad Altavilla Milicia, nella provincia di Palermo, dove un uomo di 54 anni di nome Giovanni Barreca ha commesso un atroce crimine, uccidendo la moglie Antonella Salamone e i suoi due figli minori, rispettivamente di 5 e 16 anni. Successivamente, si è consegnato ai carabinieri che lo hanno immediatamente arrestato.

Il tragico episodio si è consumato nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, intorno alle 3 del mattino.

La terribile vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine attraverso una chiamata dello stesso Barreca al numero di emergenza 112, in cui ha raccontato l’orrore appena perpetrato. Quando le autorità sono giunte sul luogo, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Antonella Salamone e dei suoi due figli.

Dopo aver commesso il triplice delitto, l'uomo ha organizzato un incontro con i carabinieri, ai quali si è presentato a Casteldaccia, sempre nella città metropolitana di Palermo.