La Corte d’Appello di Bari ha ridotto le pene per Mario Lerario, ex capo della Protezione civile della Puglia, e Luca Leccese, imprenditore foggiano. Lerario, inizialmente condannato a 5 anni e 4 mesi in primo grado, dovrà ora scontare 4 anni e 4 mesi. Leccese, la cui condanna era di 4 anni, vedrà ridotta la sua pena a 3 anni.

Le riduzioni sono state concesse grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, coinvolti in un caso di tangenti negli appalti della Protezione civile. Le difese hanno scelto di rinunciare ai motivi di appello, accettando così la decisione della Corte.

Lo riporta Immediato.net