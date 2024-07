Arrestati gli 'Specialisti' degli assalti a sportelli Bancari e Postali in Puglia, probabilmente anche a Rignano Garganico

Arrestati gli ‘Specialisti’ degli assalti a sportelli Bancari e Postali in Puglia e probabilmente anche della banca di Rignano Garganico. Negli scorsi giorni, la polizia ha effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di quattro individui sospettati di essere coinvolti in una serie di furti e rapine a sportelli bancari e postali. Potrebbero essere stati loro ad aver effettualo la rapina alla filiale di Rignano Garganico della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e all’Ufficio Postale di San Marco in Lamis.

Questo intervento rientra nelle indagini preliminari su una presunta associazione a delinquere finalizzata a commettere reati gravi, tra cui furto aggravato, rapina, furto in esercizi commerciali, detenzione di armi e fabbricazione di ordigni artigianali.

Custodia Cautelare: I quattro soggetti sono stati posti in custodia cautelare, con tre sottoposti agli obblighi di dimora e uno agli arresti domiciliari.

Reati Contestati: Furto aggravato, rapina, furto in esercizi commerciali, detenzione di armi, e fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, conosciuti come “marmotte”. Gruppo Criminale: Il gruppo era specializzato in furti agli sportelli automatici di banche e istituti postali. Operavano non solo nella provincia di Foggia, ma anche in Basilicata, Campania e Abruzzo.

Prima di agire, i sospettati studiavano attentamente le aree di interesse, i percorsi di fuga e il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza. Utilizzavano auto potenti, spesso rubate o noleggiate, per garantire una fuga rapida. Per accedere ai depositi di denaro degli sportelli automatici, impiegavano ordigni esplosivi artigianali, causando gravi danni agli edifici. Durante le fughe, usavano bande chiodate per ostacolare l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine, mettendo a rischio l’incolumità dei poliziotti.

A cura di Angelo Del Vecchio.