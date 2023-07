Shock a Rodi Garganico: ragazza di 20 anni violentata da tre uomini

Rodi Garganico – Una tranquilla serata trascorsa in un bar di Rodi Garganico si è trasformata in un incubo per una giovane ragazza di 20 anni che è stata vittima di una violenta aggressione da parte di tre uomini di circa 40 anni.

L’orribile episodio si è verificato venerdì scorso 7 luglio.

Al momento, le dinamiche esatte dell’accaduto non sono ancora chiare e le indagini sono ancora in corso da parte dei Carabinieri.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.