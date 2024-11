Presentati i risultati del progetto TUNED. Le novità

Foggia, 13 novembre 2024. Sono stati presentati questa mattina, durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Ateneo, i risultati del progetto Erasmus+ TUNED, acronimo per “Training courses for teachers in Universities for Nurturing innovative Educative practices in Distance and blended learning based on self-regulation”.

L’obiettivo del progetto TUNED è quello di creare corsi di formazione universitari per insegnanti, per migliorare pratiche innovative nell’apprendimento a distanza e in modalità mista, basate sull’autoregolazione.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il progetto, che si è avvalso del partenariato con le istituzioni Università di Oulu (Finlandia), Cyprus University of Technology (CUT, Limasso, Cipro), Smarted SRL (Italia), EADTU (Olanda) e C2 Group (Italia), ha realizzato una guida sull’apprendimento autoregolato, o Self Regulated Learning (SRL) e le sue applicazioni per supportare la creazione di un corso MOOC (Massive Online Open Courses, corsi online gratuiti) e di un Serious Game (videogiochi educativi che permettono all’utente di imparare giocando).

A questo proposito, la prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatrice scientifica del progetto, ha dichiarato: “La formazione degli insegnanti ha rappresentato da sempre una delle priorità fondamentali del LSi, poiché crediamo fermamente che il futuro dell’educazione passi attraverso una preparazione solida e continua del corpo docente.

Siamo quindi particolarmente orgogliosi di presentare questi risultati significativi nel campo dell’apprendimento autoregolato, un ambito di ricerca e innovazione che riteniamo cruciale per il successo degli studenti in un mondo in continua evoluzione. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, a cui va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno costante e la dedizione dimostrati nel corso di questi anni. Insieme, abbiamo gettato le basi per un’educazione più consapevole e adattiva, in grado di rispondere alle sfide del futuro“.

Il MOOC e il Serious Game del progetto TUNED sono stati presentati ufficialmente durante la conferenza internazionale “Innovating Higher Education Conference 2024” (https://conference.eadtu.eu/), organizzata dal partner EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) presso la Cyprus University of Technologies, lo scorso 23 ottobre.

Il Prof. Giorgio Mori, delegato rettorale alla didattica ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il mondo educativo: “L’innovazione, nel campo della didattica, è essenziale per il nostro Ateneo. Essendo costantemente alla ricerca di occasioni che permettano di allargare il partenariato internazionale dell’Università di Foggia al fine di promuovere e sviluppare tali innovazioni, non possiamo che essere soddisfatti dei risultati raggiunti e augurarci di continuare in tale direzione“.