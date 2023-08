Malore davanti agli amici: muore a 19 anni. Indagini sulle cause

FERRARA – Doveva essere una sera d’estate come tante, da trascorrere tra amici e spensieratezza. Ma per un ragazzo di 19 anni, quel sabato sera d’agosto ha assunto all’improvviso le tinte cupe della tragedia. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi. Il tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri.

Il giovane era insieme ad alcuni amici quando ha iniziato a sentirsi male, crollando sull’asfalto.

Immediato l’allarme ai soccorritori. Giunti in via Bologna, gli operatori dell’emergenza medica si sono subito resi conto che le condizioni del ragazzo erano molto gravi. Dopo le prime manovre di rianimazione, il 19enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona, dove però il quadro è precipitato. Circa mezzora dopo l’arrivo, il suo cuore ha cessato di battere.

Sull’accaduto sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte degli investigatori della polizia di Stato. La prima domanda a cui rispondere, è perché quel cuore così giovane si sia fermato all’improvviso. Lo riporta ilrestodelcarlino.it.