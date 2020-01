Descrizione choc di una scuola superiore a Roma “Da noi studenti alta borghesia”

. Nella pagina di presentazione sul sito ufficiale si legge che in un plesso della scuola ci studiano i“, mentre nella sede che si trova “nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario ““.

A dare notizia della dettagliata descrizione sul sito dell’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma è stato il quotidiano “Leggo”.

Ed è poi cambiata la pagina di presentazione della scuola dopo le polemiche suscitate dalla presentazione dei plessi in base al rango socio-economico dei propri alunni. Dalla pagina online è stata rimosso il passaggio in cui si spiegava che “il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa” mentre quello di via Vallombrosa “prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia”. (ANSA)