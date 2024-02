FOGGIA – Forse a una svolta le indagini sulla morte del Gatto Leone due ferito da un petardo la notte di capodanno a San Ferdinando di Puglia nella Bat.

L’esplosione l’aveva reso cieco e ferito gravemente alla bocca, provocando danni molto seri alla bocca ed al palato.

Il gatto era morto alcuni giorni dopo. Bene secondo alcune notizie trapelate in questi giorni si sarebbe arrivati all’individuazione del colpevole indivisuato da un testimone oculare che dapprima aveva parlato della presenza di un gruppo di ragazzini e successivamente avrebbe indicato in bambino di dieci anni la responsabilità fisica del gesto.

Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA con una nota in cui scrive: “Da subito le indagini erano rivolta ad una banda di ragazzini, ma da quanto trapelato il responsabile sarebbe un ragazzino di dieci anni e quindi non punibile, abbiamo forti dubbi su questa ricostruzione ma se dovesse essere confermata allora faremo causa alla famiglia di questo ragazzino perchè la morte di Leone secondo barbaramente ridotto in fin di vita da un petardo che questo piccolo delinquente gli ha infilato in bocca al gatto che non ce l’ha fatta”.