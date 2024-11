Un cane a Castel Volturno, provincia di Caserta, sta commuovendo il web con una storia di affetto e lealtà. Ogni giorno, l’animale torna al cimitero locale, luogo in cui era stato allevato dall’ex guardiano. Anche se il suo padrone non c’è più, il cane si aggira tra le lapidi in attesa di vederlo riapparire. Questo comportamento ha riportato alla mente storie simili, come quella di Hachiko, simbolo della fedeltà canina che supera persino la morte.

Le immagini, catturate con un telefonino e diffuse sui social media, hanno subito attirato l’attenzione e il sostegno di molte persone. “Molto più fedele di tanti esseri umani”, “Questo sì che è amore”, sono solo alcune delle frasi di ammirazione condivise. C’è chi, mosso dalla tenerezza per la situazione, propone di costruire una cuccia per il cane, affinché possa stare al riparo durante l’inverno, e molti si sono offerti di portare coperte e altri materiali.

Questa storia, riportata da Fanpage, è un esempio toccante del legame profondo e incondizionato che i cani sanno stabilire con gli esseri umani, una dimostrazione del loro amore eterno e della loro straordinaria dedizione.