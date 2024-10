Manfredonia. L’11 ottobre 2024, la Capitaneria di Porto di Manfredonia è intervenuta prontamente per evitare una situazione di potenziale pericolo a bordo di una nave straniera ormeggiata presso il porto industriale della città. L’intervento si è reso necessario durante le operazioni di disormeggio, quando è stato segnalato un comportamento sospetto da parte del comandante della motonave.

L’intervento delle autorità

La segnalazione è giunta mentre il pilota del porto si preparava a coordinare le manovre di disormeggio dal Bacino Alti Fondali di Manfredonia, al termine delle operazioni commerciali della nave. Un membro dell’equipaggio ha notato e segnalato alla Capitaneria di Porto un comportamento “anomalo” del comandante, che sembrava essere in uno stato di alterazione. Subito è stata inviata una pattuglia della Guardia Costiera per effettuare le necessarie verifiche.

Accertamento dello stato di alterazione

I militari, una volta giunti a bordo della nave, hanno rilevato segni evidenti di alterazione nel comandante, mettendo immediatamente in dubbio la sua idoneità a continuare le operazioni di disormeggio e la navigazione. Per confermare i sospetti, il comandante è stato sottoposto a una verifica strumentale con l’ausilio della strumentazione fornita dai Carabinieri della locale compagnia. L’esito è stato inequivocabile: il comandante è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche.

Sospensione delle operazioni di disormeggio

Considerata la gravità della situazione, l’Autorità Marittima ha deciso di sospendere immediatamente tutte le operazioni di disormeggio della nave. Questo provvedimento è stato adottato per prevenire possibili incidenti, considerando che il comandante, in stato di alterazione, non era nelle condizioni necessarie per gestire in sicurezza la manovra. Oltre alla guida della nave, il comandante ha responsabilità cruciali, che comprendono la gestione del carico, dell’equipaggio e, soprattutto, delle emergenze a bordo.

Conseguenze legali per il comandante

L’episodio ha assunto particolare rilievo a causa delle responsabilità che un comandante ha nel condurre una nave. Il Codice della Navigazione italiano, all’articolo 1120, sanziona severamente l’ubriachezza del personale in comando. Per questo motivo, il comandante della motonave è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini sono attualmente in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare. La presunta colpevolezza del comandante sarà accertata in sede di processo, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ripristino delle condizioni di sicurezza

A seguito dell’incidente, la compagnia di navigazione che gestisce la nave ha agito con prontezza, sostituendo immediatamente il comandante con un nuovo ufficiale per garantire che la nave potesse riprendere la navigazione in condizioni di piena sicurezza. La nomina di un nuovo comandante è stata fondamentale per consentire la continuazione delle operazioni commerciali senza ulteriori ritardi, assicurando che la sicurezza dell’equipaggio e delle operazioni non fosse più compromessa.

Il ruolo della Guardia Costiera

Questo episodio sottolinea l’importanza dell’attività di vigilanza svolta quotidianamente dalla Guardia Costiera, che mantiene alta l’attenzione su tutti gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione. Uno degli obiettivi principali è prevenire situazioni di pericolo dovute alla conduzione di unità navali da parte di persone in stato di alterazione. Navigare in queste condizioni non solo mette a rischio la vita del comandante e del suo equipaggio, ma rappresenta anche un grave pericolo per le infrastrutture portuali e per altre imbarcazioni.