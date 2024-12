Manfredonia: Conferenza stampa per il progetto vincitore del Bando ANCI-Coreve sulla raccolta differenziata del vetro

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 11:00, presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà una conferenza stampa organizzata da ASE S.p.A. per la presentazione del progetto vincitore del Bando ANCI-Coreve dedicato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco della governance locale e dell’azienda di servizi ambientali. Saranno presenti il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, l’Assessore all’Ambiente Rita Valentino, l’Amministratore Unico di ASE S.p.A. Marcello Danisi e il Direttore Tecnico dell’azienda, Salvatore Mastrolillo.

Un passo avanti per la gestione dei rifiuti

Il progetto, premiato dal Bando promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal Coreve (Consorzio per il Recupero del Vetro), rappresenta un’importante occasione per migliorare il sistema di raccolta differenziata nel territorio comunale. L’obiettivo è incentivare una gestione più efficace e sostenibile del vetro, materiale chiave per il riciclo e la riduzione dei rifiuti in discarica.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del progetto, le modalità operative previste e le prospettive di impatto positivo per la comunità di Manfredonia. La presentazione sarà anche un’opportunità per sensibilizzare cittadini e imprese locali sull’importanza della raccolta differenziata e sul ruolo attivo che ciascuno può svolgere per tutelare l’ambiente.

Partecipazione e coinvolgimento

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile promosse dall’amministrazione comunale e dall’ASE S.p.A., che negli ultimi anni ha intensificato il proprio impegno nella modernizzazione dei servizi di igiene urbana. La presenza delle istituzioni e dei rappresentanti tecnici garantirà un confronto diretto con i cittadini, utile per chiarire dubbi e approfondire i vantaggi del progetto.

La cittadinanza è invitata a seguire l’evento per conoscere da vicino le novità che interesseranno il territorio. Il miglioramento della raccolta differenziata non è solo una sfida tecnica, ma una missione comune per il benessere della comunità e la salvaguardia dell’ambiente.

Manfredonia guarda al futuro con un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità.