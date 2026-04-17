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NIDO INFANZIA Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027

Via libera del Comune: 78 nuovi iscritti e 140 riconferme. Pubblicati gli elenchi ufficiali, escluse alcune domande fuori termine

Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027

Asilo - ph Rainews.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha approvato le graduatorie definitive per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e all’asilo nido comunali relative all’anno educativo 2026-2027. Il provvedimento, adottato dall’Area Servizi alla Persona, chiude ufficialmente la fase istruttoria dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e il decorso dei termini per eventuali ricorsi.

Nel dettaglio, sono 140 i bambini già frequentanti riconfermati nelle quattro scuole dell’infanzia comunali, mentre i nuovi iscritti complessivi ammontano a 78, distribuiti tra scuole materne e asilo nido.

Per quanto riguarda le strutture, la scuola “Don Milani” registra il numero più alto di nuovi ingressi (35), seguita dall’asilo nido “Tommy Onofri” con 21 bambini. Più contenuti i numeri nelle altre sedi: 9 iscritti alla “A. Fresu”, 7 alla “R. Tagore” e 6 alla “San Filippo Neri”.

L’atto stabilisce anche che alcune domande pervenute oltre i termini non sono state prese in considerazione in questa fase, rinviando eventuali valutazioni successive alla definizione dell’organizzazione scolastica per il prossimo anno educativo.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, garantendo così la piena trasparenza dell’iter amministrativo e consentendo alle famiglie di verificare l’esito delle domande presentate.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche educative comunali e della gestione diretta dei servizi per l’infanzia, che a Foggia comprendono quattro scuole dell’infanzia paritarie e un asilo nido comunale. Resta inoltre confermato l’obbligo della documentazione vaccinale quale requisito essenziale per l’accesso ai servizi educativi, in linea con la normativa nazionale vigente.

Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027
Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027
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Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027
Foggia, approvate le graduatorie definitive per asili nido e scuole dell’infanzia 2026-2027

A cura di Giovanna Tambo.

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