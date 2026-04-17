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FOGGIA - SAN SEVERO Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi

Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi

Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio lungo la SS16, nel tratto compreso tra Foggia e San Severo, all’altezza del distributore Helios.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di due persone. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi, oltre alle forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Possibili rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi
Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi

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