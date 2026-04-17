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BERLINGUER MURALE Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: sabato l’inaugurazione di un murale

L’iniziativa è promossa dal Comitato “Berlinguer tra Noi”, nell’ambito del progetto “Un volto per la memoria”

Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: sabato l’inaugurazione di un murale

Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: sabato l’inaugurazione di un murale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Eventi // Manfredonia //

Sabato 18 aprile 2026, la città di Manfredonia renderà omaggio a Enrico Berlinguer con una serie di iniziative dedicate alla sua figura politica e umana, nell’ambito di un programma che unisce memoria, cultura e partecipazione.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 18.00 in Viale Enrico Berlinguer, dove si terrà l’inaugurazione di un murale dedicato allo storico leader politico, simbolo di un’eredità ancora viva nel dibattito pubblico.

A seguire, alle ore 19.00, il Teatro “Lucio Dalla” ospiterà un incontro pubblico con Bianca Berlinguer, dal titolo “Ricordando Enrico: la lezione di un padre, la voce di un Paese”, con la moderazione di Felice Sblendorio. Un momento di riflessione e testimonianza per approfondire il pensiero e il percorso umano di una delle figure più rilevanti della storia italiana.

All’interno del teatro sarà inoltre possibile visitare una mostra fotografica dedicata a Enrico Berlinguer, con immagini concesse dalla Fondazione Gramsci, che ripercorrono i momenti più significativi della sua vita pubblica.

L’iniziativa è promossa dal Comitato “Berlinguer tra Noi”, nell’ambito del progetto “Un volto per la memoria”, con l’obiettivo di valorizzare l’eredità morale, politica e civile di uno dei protagonisti più amati del Novecento italiano.

Lo riporta su Facebook, Angelo Riccardi.

1 commenti su "Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: sabato l’inaugurazione di un murale"

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