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SP74 DEGRADO Manfredonia, SP 74 nel degrado: “strada pericolosissima”. “Buche, lavori incompiuti, incidenti: qui, ci scappa il morto!”

Il tratto stradale si presenta fortemente dissestato, con numerose buche profonde distribuite lungo l’intera carreggiata

Manfredonia, SP 74 nel degrado: "strada pericolosissima". "Buche, lavori incompiuti, incidenti: qui, ci scappa il morto!"

Manfredonia, SP 74 nel degrado: "strada pericolosissima". "Buche, lavori incompiuti, incidenti: qui, ci scappa il morto!"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra residenti e agricoltori dell’entroterra sipontino per le condizioni ormai critiche della strada provinciale SP 74, diventata un serio pericolo per la circolazione quotidiana.

Il tratto stradale si presenta fortemente dissestato, con numerose buche profonde distribuite lungo l’intera carreggiata. In molti punti, queste risultano colme di acqua stagnante, rendendo impossibile valutarne la profondità e aumentando significativamente il rischio di danni ai veicoli e di perdita di controllo da parte degli automobilisti.

A peggiorare il quadro è la situazione dei lavori effettuati circa due anni fa su un tratto della stessa arteria: interventi che, secondo quanto segnalato, non sarebbero mai stati completati. Da allora, non si registrano ulteriori operazioni di manutenzione, contribuendo a un progressivo deterioramento della strada.

Una condizione ormai definita “insostenibile” da chi vive e lavora nella zona. Residenti e agricoltori, infatti, sono costretti ogni giorno a percorrere la SP 74 per esigenze lavorative e di necessità, affrontando continui disagi e pericoli. Il frequente passaggio di mezzi agricoli, unito alle recenti piogge, ha aggravato ulteriormente lo stato del manto stradale.

Non manca, inoltre, il tema della sicurezza: automobilisti e lavoratori sono esposti a rischi costanti in tutte le ore della giornata, con criticità ancora maggiori nelle ore serali, quando la scarsa visibilità rende ancora più difficile evitare le insidie presenti sulla carreggiata.

Da qui l’appello rivolto agli enti competenti affinché intervengano con urgenza, anche alla luce dei lavori rimasti incompiuti, per mettere in sicurezza la strada e prevenire possibili incidenti o conseguenze più gravi.

Gli agricoltori della zona confidano in una rapida presa in carico della problematica, auspicando interventi concreti e tempestivi.

2 commenti su "Manfredonia, SP 74 nel degrado: “strada pericolosissima”. “Buche, lavori incompiuti, incidenti: qui, ci scappa il morto!”"

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