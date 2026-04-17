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Home // Cronaca // Incidente sulla SP58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: coinvolte più auto

MANFREDONIA - SAN GIOVANNI Incidente sulla SP58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: coinvolte più auto

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 58, nel tratto che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo.

Intorno alle ore 19.10 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più autovetture. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Non è ancora chiaro il numero preciso dei feriti né la gravità delle loro condizioni.

Il traffico ha subito rallentamenti e disagi lungo l’arteria, particolarmente trafficata nelle ore serali.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

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