A San Giovanni Rotondo la primavera assume l’onere della rincorsa al palazzo di città. Già cinque i candidati allo scranno più alto e si prevedono ulteriori sviluppi.

La politica, si sa, a volte è utile considerarla come una fucina per la satira, uno strumento per comprendere dinamiche sempre meno umane e sempre più dettate da logiche di calcolo, dove le ideologie sembrano lasciare spazio ai numeri. Con questo non si intende screditare chi, con impegno e serietà, prende posizione e decide di metterci la faccia affrontando la competizione elettorale. Tuttavia, un pizzico di ironia può aiutare a stemperare un clima già piuttosto acceso.

La satira politica è una forma espressiva che, senza offendere, osserva e interpreta il potere attraverso l’esagerazione, offrendo spunti di riflessione sui comportamenti collettivi. Non uno sfottò, ma un modo per leggere la realtà con uno sguardo diverso, talvolta provocatorio, con l’auspicio di stimolare una visione più consapevole del bene comune.

Negli ultimi giorni si sono registrati movimenti politici che sembrano confermare quanto, in questo ambito, tutto possa accadere. Forse, in certi casi, uno sguardo al passato potrebbe offrire qualche utile insegnamento.

A San Giovanni Rotondo la primavera non porta solo pollini e processioni, ma anche una fioritura di candidati: quattro già ufficiali, un quinto in possibile arrivo. Più che una corsa elettorale, sembra quasi una lotteria di paese, con tante voci e poche certezze.

È tornata la voglia di politica? Forse. Ma più che entusiasmo civico, si percepisce una partecipazione diffusa che rischia di trasformarsi in eccessiva frammentazione: aumentano i nomi, mentre i programmi faticano a emergere con chiarezza.

C’è chi parla di partecipazione, chi di rinnovamento, chi semplicemente di opportunità. Il dubbio, però, resta: siamo davanti a una comunità che si risveglia o a una moltiplicazione di ambizioni personali che cercano spazio?

Il possibile quinto candidato, una giovane figura proveniente dall’area del centrosinistra ma oggi su posizioni civiche, resta per ora un’ipotesi che anima il dibattito. Intanto, gli altri candidati osservano e si confrontano in una competizione che, per certi versi, ricorda una selezione pubblica dove il compito finale è amministrare una realtà complessa con risorse limitate. Tra le proposte già in campo, si segnala anche quella legata a Rifondazione Comunista, con Roberto Cappucci.

Il rischio, in questi casi, non è l’eccesso di democrazia, che resta un valore fondamentale, ma una sua possibile distorsione: quando la candidatura diventa un passaggio quasi automatico, più che una scelta fondata su contenuti e visione.

Resta quindi una domanda semplice: è preferibile avere molti candidati o pochi con idee chiare e definite? Perché, in politica, la quantità non garantisce necessariamente la qualità.

Alla fine saranno, come sempre, gli elettori a decidere, valutando programmi, proposte e credibilità. Con l’auspicio che ogni candidatura contribuisca davvero al dibattito e lasci qualcosa di concreto oltre il momento elettorale.

A cura di Maurizio Varriano.