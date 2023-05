Integratori alimentari per animali

Il benessere degli animali passa per una serie di comportamenti che sarebbe sempre bene adottare, in ogni età della loro vita. Il controllo dell’alimentazione è uno dei principali, insieme all’uso, quando necessario, di integratori e complementi con cui migliorare la loro condizione e affrontare eventuali difficoltà fisiche o psicologiche. Le farmacie tradizionali e i negozi online propongono al cliente varie opzioni di cui tenere conto.

Spesa con risparmio

Gli integratori per cani e gatti non sono generalmente a buon mercato, ma è possibile ottenere buone opportunità di risparmio rivolgendosi al vasto rifornimento delle farmacie online, dove i prodotti sono spesso disponibili a costo ridotto rispetto alle usuali fonti di reperimento. Ordinabili online con consegna a domicilio, gli articoli sono presentati in dettaglio attraverso l’indicazione delle loro proprietà e le precise destinazioni d’uso. Si tratta di polveri, gocce o compresse, queste ultime masticabili a parte o assumibili insieme al consueto cibo. Si hanno mangimi dietetici, capsule che aiutano la funzionalità renale o articolare, aggiunte nutrizionali, alimenti che migliorano la condizione del pelo o che combattono le alterazioni cutanee, e altro ancora. L’assortimento è vasto, con facilità di acquisto da ogni dispositivo e con la corretta protezione dei dati personali.

Prima di comprare un qualsiasi integratore è bene studiare con attenzione di cosa può aver bisogno l’animale. I nostri amici tendono a nascondere eventuali difficoltà, sanno mascherarle molto bene, per cui non è sempre facile accorgersi di problemi in via di sviluppo. Di conseguenza è dovere del proprietario monitorarne il comportamento quotidiano, la funzionalità intestinale, la pulizia del pelo, l’attacco di parassiti e ogni segnale che possa ricondurre alla necessità di aiuti esterni.

Buoni consigli da seguire

Oltre all’attenzione generale rivolta allo stato di salute degli animali, e alla loro tutela in rapporto all’ambiente, è buona norma farli visitare da un veterinario di fiducia, sia in caso di situazioni evidenti, sia tramite controlli periodici nei quali lo specialista può accorgersi di elementi che magari sfuggono ai nostri occhi meno esperti. Il veterinario stesso può indicare integratori e farmaci adeguati.

Gli integratori, per loro definizione, costituiscono un appoggio, un’aggiunta, ma non vanno mai a sostituire l’importanza di una dieta alimentare equilibrata, da gestire in base all’età, alla condizione generale, alla razza, agli eventuali precedenti medici, a possibili intolleranze. Gli articoli in commercio affiancano la normale nutrizione, e in alcuni casi possono anche diminuire difficoltà di tipo psicologico, ad esempio con compresse che aiutano a mantenere la calma, rilassare l’animale, ripristinare un equilibrio mentale magari traballante a causa di stress derivato da recenti cambiamenti nel nucleo familiare.

Oltre ai validi consigli del veterinario, si può chiedere un parere direttamente al farmacista, o avvalersi delle informazioni ormai reperibili con estrema immediatezza online, in pagine in cui sono elencati i prodotti e ci sono spiegazioni dettagliate sulla loro composizione e talvolta anche le opinioni di altri utenti che già li hanno utilizzati.

Gli integratori sono dunque un utile sostegno per il benessere dei nostri animali, al fine di renderli e mantenerli sani e felici.