Alessandro Cisternino, un cuore da terzino

Manfredonia – Ha compiuto da pochi giorni 81 anni, ma conserva ancora il fisico e lo spirito di un atleta. Alessandro Cisternino, per tutti “Sasà”, nato a Manfredonia il 2 marzo 1945, resta uno dei simboli più autentici della storia calcistica sipontina.

Per anni capitano del Manfredonia Calcio, Cisternino è stato un terzino forte, generoso, tenace. Un vero mastino della “Fossa dei Leoni” dello Stadio Miramare: un calciatore capace di incutere rispetto agli avversari e di conquistare l’affetto dei tifosi.

Il ricordo corre agli anni Sessanta, al grande “Donia”, quando Sasà rappresentava forza, carattere e appartenenza. Fu anche il primo calciatore sipontino a essere selezionato e convocato nella Nazionale Italiana Under 18, prelevato direttamente dalla Serie D: un riconoscimento importante per lui e per l’intera città.

Stamattina, dopo tanti anni, l’ho incontrato di nuovo. All’inizio non l’ho riconosciuto, anche per via della mascherina. Poi gli ho detto: “Ma tu sei Cisternino, il grande Sasà”. Lui ha sorriso e mi ha risposto con affetto, ricordando quando da bambino andavo allo stadio mano nella mano con mio fratello.

Sasà è stato molto legato anche al mitico centravanti Saverio Castriotta, talento del calcio manfredoniano. Due caratteri forti, due “teste calde”, ma uniti dalla stessa grande passione per il pallone e per la maglia.

Rivederlo mi ha commosso. In lui ho ritrovato non solo il calciatore, ma l’uomo: il rispetto, l’attaccamento alla città, il legame sincero tra tifosi e protagonisti di un calcio d’altri tempi.